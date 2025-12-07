أمطار متواصلة بمناطق الشمال واستقرار تدريجي يبدأ الثلاثاء

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن منخفضًا جويًا يواصل تأثيره على مناطق شمال ليبيا ابتداءً من اليوم الأحد 07 ديسمبر 2025، مع تراجع محدود في شدته مقارنة بالأيام الماضية.

وأشار المركز إلى أن فرص سقوط الأمطار مازالت قائمة من حين لآخر على المناطق الساحلية، وتكون خفيفة إلى متوسطة في أغلبها، بينما ترتفع شدة الأمطار على الشمال الشرقي، وتشمل مناطق الخليج والساحل الممتد من المرج حتى أمساعد.

وأوضحت الأرصاد أن الأمطار تصاحبها خلايا رعدية تؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، ما يتطلب الانتباه والحذر أثناء التنقل.

وبين المركز أن الأجواء تبقى باردة على كامل مناطق البلاد، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و20 مْ، فيما تنخفض الحرارة في الليل وفي ساعات الصباح الباكر على مناطق الدواخل والجنوب لتسجل بين 2 و7 مْ.

وأوضح المركز أن مناطق رأس إجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة تشهد سحبًا ممطرة من حين لآخر، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة تخف سرعتها تدريجيًا، وتتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، مع درجات حرارة قصوى بين 13 و19 مْ.

وأضاف المركز أن منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد تشهد أمطارًا متفرقة وأحيانًا غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية، تسبب تجمع المياه وجريان الأودية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، ودرجات الحرارة القصوى بين 14 و19 مْ.

وأشار المركز إلى أن الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تتميز بسماء قليلة السحب، ورياح شمالية غربية معتدلة، ودرجات حرارة قصوى بين 15 و19 مْ.

أما الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فالسماء فيها قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الواحات والجغبوب، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ورياح شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا، ودرجات الحرارة القصوى بين 18 و21 مْ.

وأكد المركز أن الأجواء ستبدأ بالاستقرار التدريجي على مناطق الشمال اعتبارًا من يوم الثلاثاء مع ابتعاد المنخفض شرقًا نحو الأراضي المصرية، وانقشاع تدريجي للسحب الممطرة وتحسن مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار المركز إلى أن هذه التغيرات تأتي ضمن الأنماط الجوية المعتادة في فصل الشتاء، حيث تتأثر ليبيا بسلسلة من المنخفضات المتوسطية التي تتسبب في أمطار متفاوتة على الساحل مع درجات حرارة منخفضة نسبيًا في مناطق الدواخل والجنوب.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية على تحديث نشراته الجوية يوميًا أو عند حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية، والاعتماد على آخر تحديث صادر عنه فقط.