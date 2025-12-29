أمطار وبرودة قادمة .. تعرف على توقعات الطقس للأيام القادمة

توقعات الطقس تبدأ من اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، وتشير إلى أجواء باردة، خاصة يوم الغد، مع تكاثر السحب على مناطق الشمال وانخفاض في درجات الحرارة مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع تكاثر السحب تدريجيًا من مساء الأربعاء، وفرصة لسقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13-19°C، مع انخفاض متوقع يوم الغد.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر، خاصة يوم الأربعاء، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول غدًا إلى جنوبية غربية فغربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15-20°C.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17-24°C، مع انخفاض تدريجي يوم الغد.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

حالة السماء: صافية غالبًا.

الرياح: متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18-23°C.

نظرة مستقبلية عامة

من المتوقع أن تتكاثر السحب نهاية الأسبوع على مناطق شمال البلاد، مع فرص لسقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية.