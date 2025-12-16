العواصف والسيول تودي بحياة العشرات وتسبب أضراراً جسيمة بعدّة دول عربية

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول في تسجيل وفيات وأضرار واسعة بعدة دول عربية، وترافق ذلك مع تعطيل الدراسة وإغلاق موانئ وتحذيرات رسمية من تقلبات مناخية حادة مرشحة للاستمرار حتى نهاية الأسبوع، وسجلت المغرب أعلى حصيلة للضحايا، بينما تواصلت التحذيرات في فلسطين والسعودية ومصر ودول خليجية وسوريا من تداعيات منخفضات جوية قوية.

قطاع غزة

حذّر رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة يحيى السراج من تداعيات خطرة مع دخول منخفض جوي جديد، واعتبره أشد قسوة من سابقه، في ظل الدمار الواسع ونقص مواد الإغاثة والطوارئ نتيجة القيود المفروضة على إدخالها.

وتسببت الأمطار الغزيرة مساء الاثنين في غرق مئات خيام النازحين وتطاير عدد كبير منها، خاصة في منطقتي الشاليهات وتل الهوى غربي مدينة غزة.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين أوضاعا إنسانية صعبة في ظل نقص الخيام والأغطية والملابس الشتوية، مع استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات.

المغرب

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي غربي المغرب إلى 37 شخصا، إلى جانب خسائر مادية كبيرة، وفق بيان صادر عن محافظة آسفي عقب اجتماع طارئ لبحث إجراءات الحد من آثار الفيضانات.

وشهدت عدة مدن مغربية خلال الأيام الماضية أمطارا غزيرة وتساقطا كثيفا للثلوج.

وقررت وزارة التربية الوطنية تعليق الدراسة في مدينة آسفي والمناطق المجاورة لمدة ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من أمطار رعدية قوية تصل إلى 40 مليمترا، مع توقع استمرارها خلال الأيام المقبلة في عدة مناطق.

السعودية

أعلنت السلطات السعودية لليوم الثاني تعطيل الدراسة، حيث قررت إدارة تعليم العاصمة الرياض تحويل الدراسة يوم الثلاثاء إلى التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي والمنصات المعتمدة.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرات صفراء وبرتقالية من تشكل ضباب وأمطار متوسطة.

وأكد المركز استمرار فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة حتى الخميس، مع رياح هابطة وتساقط برد وجريان سيول وارتفاع الأمواج.

مصر

قررت السلطات المصرية إغلاق ميناء العريش البحري مؤقتا مساء الاثنين، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والعاملين بالميناء، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية طقسا باردا صباح الثلاثاء مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بالبرودة.

وحذرت الهيئة من تشكل ضباب كثيف يمتد من شمال البلاد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

قطر

حذرت الأرصاد القطرية من استمرار هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق، بينها العاصمة الدوحة.

ونبهت إلى احتمال تساقط أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة.

سلطنة عمان

أصدرت هيئة الأرصاد العمانية تحذيرا من غزارة الأمطار المتوقعة الثلاثاء والأربعاء.

وتوقعت أمطارا رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى جريان الأودية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ودعت الهيئة إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب عبور الأودية والأماكن المنخفضة والابتعاد عن البحر خلال فترة التنبيه.

الكويت

حذرت الأرصاد الجوية الكويتية من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر، مع احتمال انعدامها في بعض المناطق حتى صباح الثلاثاء.

البحرين

نبهت الأرصاد الجوية البحرينية من استمرار سقوط أمطار رعدية حتى صباح الثلاثاء، مصحوبة بهبات رياح شديدة السرعة.

وحذرت من تدفق السحب الماطرة باتجاه المناطق البحرية الشمالية.

سوريا

أعلنت الأرصاد الجوية السورية تأثر البلاد بكتلة هوائية قطبية باردة تتسبب بحالة من عدم الاستقرار الجوي تبلغ ذروتها خلال ليل الاثنين ونهار الثلاثاء.

وحذرت من هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مع احتمال تساقط البرد، إضافة إلى هطولات ثلجية في عدد من المناطق.

ودعت إلى تجنب الأماكن المنخفضة ومجاري الأودية.

هذا وتشهد عدة دول عربية خلال فصل الشتاء تقلبات مناخية حادة تتسبب في سيول وفيضانات وأضرار بشرية ومادية، وسط تحذيرات رسمية متكررة ونداءات لتعزيز الجاهزية والاستجابة الطارئة.