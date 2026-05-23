أمن إجدابيا: وفاة وإصابات خطيرة بـ«حادث مروّع»

أعلنت مديرية أمن إجدابيا عن وقوع حادث سير مروع على الطريق الساحلي الرابط بين منطقتي البريقة وبشر، بالقرب من منطقة كورفة العراسة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة عدد من المواطنين بإصابات متفاوتة الخطورة.

وأوضح مناوب التحقيق بمركز شرطة البريقة، رئيس عرفاء رجب عبدالرحمن بن علي، أن وحدات المرور انتقلت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، حيث تبين وجود مركبتين متضررتين بشكل كبير.

وبيّن أن المركبة الأولى من نوع هونداي سوناتا تحمل اللوحات رقم «23057-24» تعرضت لأضرار جسيمة في الجزء الأمامي، بينما تعرضت المركبة الثانية من نوع هونداي توسان لأضرار في الجهة الأمامية اليسرى، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى البريقة العام فورًا.

وأضاف أن المعاينة الأولية تشير إلى أن المركبة الأولى كانت تقل مجموعة من المواطنين، حيث كان السائق أغالي إبراهيم عمر اكبه، من مواليد 1999 ومقيم بمنطقة أوباري، وبرفقته عدد من الركاب من سكان المدينة نفسها.

وأشار إلى أن المركبة كانت في طريقها من الشرق إلى الغرب باتجاه أوباري، قبل أن يختل توازنها عند منطقة العراسة وتنحرف إلى المسار المقابل، ما أدى إلى اصطدامها بالمركبة الثانية التي كان يقودها المواطن محمد إبراهيم عمران بالقاسم الطابوني، من مواليد 1994 ومن سكان مدينة البريقة، وكان يسير في الاتجاه المعاكس.

وأكد أن الحادث أسفر عن إصابات بليغة في صفوف ركاب المركبة الأولى، حيث جرى نقلهم لاحقًا إلى مستشفى الشهيد إمحمد المقريف التعليمي في أجدابيا، وتم إدخال عدد منهم إلى غرف العناية المركزة نتيجة خطورة إصاباتهم، فيما خضع آخرون لعمليات جراحية بعد تعرضهم لكسور متعددة.

كما نُقل جثمان المتوفى إلى مستشفى الشهيد إمحمد المقريف التعليمي، حيث أودع بثلاجة الموتى في انتظار استكمال إجراءات النيابة العامة وإصدار إذن الدفن.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة المختصة، مع إعداد التقارير الطبية للمصابين واستكمال التحقيقات حول ملابسات الحادث.