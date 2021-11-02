أمن الجفارة تبحث كيفية حماية وتأمين المراكز الانتخابية

بحث مدير أمن الجفارة عبدالناصر الطيف مع الجهات الأمنية بالمدينة، الخطة الأمنية التي اعتمدتها المديرية بشأن حماية وتأمين المراكز الانتخابية.

وناقش الطيف مع الجهات الأمنية كيفية التعاون مع المفوضية العليا للانتخابات، وتنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية في تأمين مراكز الاقتراع.

وقالت وزارة الداخلية إن اجتماعا عقد بالخصوص بمقر شرطة النجدة اليوم، مع رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات ورؤساء فروع أجهزة الأمن الداخلية والمخابرات والحرس البلدي والدعم المركزي الجفارة والاستخبارات.