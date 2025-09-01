«أمن الجفارة» يعتمد خطة مشتركة لتأمين البلديات

عُقد اجتماع أمني موسّع بمكتب مدير أمن الجفارة في قسم البحث الجنائي بالمعمورة، بدعوة من مدير الأمن اللواء عبد الناصر الطيف وآمر الكتيبة 55 معمر الضاوي، وبمشاركة واسعة من المكونات الرسمية والاجتماعية بالمنطقة.

وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس النواب عن مناطق الجفارة، وعمداء البلديات، والعقيد عادل كريم، إلى جانب رؤساء الأقسام ومراكز الشرطة والوحدات الأمنية، وضباط من الكتيبة 55، وفرع جهاز الحرس البلدي، إضافة إلى رئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي ورشفانة، في تأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار.

وخُصص اللقاء لمناقشة الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه مديرية أمن الجفارة والأجهزة المساندة، حيث جرى الاتفاق على خطة أمنية شاملة بين المديرية والكتيبة 55 لتعزيز التواجد الأمني داخل البلديات، خصوصاً خلال الفترة الليلية، بما يضمن حماية المواطنين.

وتناول الاجتماع الواقعة الأخيرة التي حاولت خلالها مجموعة مسلحة من جنسيات ليبية وأفريقية السيطرة على مقار تابعة للكتيبة 55 ومحاولة اغتيال قياداتها، قبل أن تتمكن الكتيبة من التصدي للهجوم وقتل عدد من المهاجمين والقبض على آخرين وضبط أسلحة بحوزتهم.

وأصدر المجتمعون تعليماتهم إلى قسم البحث الجنائي ومراكز شرطة الماية والزهراء والمعمورة بالتحقيق في الواقعة، وجمع الاستدلالات، والتنسيق المباشر مع النيابة العامة بشأن جثث المهاجمين، إلى جانب قضايا مماثلة تعود لأحداث سابقة، مع ضرورة إحاطة الكتيبة 55 بنتائج التحقيقات تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة في وزارة الدفاع.

كما شدد الحضور على أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة مختلف أشكال الجريمة، والحفاظ على السلم الاجتماعي، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود مديرية أمن الجفارة والكتيبة 55، التي كان لها دور بارز في تأمين الانتخابات البلدية وإنجاحها.