أمن الحدود.. أهم محاور اجتماع الرئاسي الموسع

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش، اليوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً موسعاً بحضور رئيس جهاز المخابرات فريق أول حسين العائب.

ويأتي الاجتماع للتباحث حول بعض الأمور الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد المنفي على ضرورة مراقبة وضبط الحدود وتأمينها للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب ونشاط بعض المنظمات المشبوهة، منوهاً إلى استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم من أجل التشديد على مراقبة المنافذ البرية والبحرية وحمايتها من أي خروقات قد تُهدد الأمن القومي وسلامة الوطن والمواطن.

وحضر الاجتماع كل من آمر قوة مكافحة الإرهاب لواء محمد الزين، ورئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية لواء نوري شراطه، ومستشار رئاسة الأركان العامة للشؤون الأمنية وأمن الحدود لواء محمد أبوبكر لاكري، ورئيس غرفة عمليات الجيش برئاسة الأركان لواء عبدالفتاح البلوق، ورئيس جهاز خفر السواحل لواء صلاح أبوحجر، ومدير إدارة الهجرة غير الشرعية بالجهاز عميد سالم أوحيدة، وآمر قسم التحري والمعلومات بقوة مكافحة الإرهاب عميد فاروق محمد شنينة، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب بالجهاز عميد خالد دحيم، وممثل عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عقيد عبدالرزاق الغزيوي، ومدير مكتب مكافحة الإرهاب بالمجلس الرئاسي حسام عبدالقادر.