«أمن السهل الغربي» تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ الخطة المشتركة

في إطار تعزيز التنسيق الأمني ورفع مستوى الجاهزية لتنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، عقدت مديرية أمن السهل الغربي “اجتماع أمني موسع، ترأسه مدير الأمن اللواء عزالدين الزوق، الزوق، بحضور رئيس مكتب التمركزات والدوريات بالسهل الغربي بجهاز مكافحة التهديدات الأمنية، ورؤساء مراكز الشرطة، والمكاتب والأقسام، والوحدات التابعة للمديرية“.

وبحسب ما نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “ناقش الاجتماع سبل تفعيل الأداء الأمني بمختلف تشكيلاته”.

وشدد اللواء الزوق، “على أهمية الانضباط والالتزام بروح الفريق الواحد في تنفيذ المهام الميدانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وفرض هيبة الدولة، كما أكد على ضرورة معاملة المواطنين بكل احترام ومسؤولية، بما يعكس الصورة المشرفة لرجل الأمن ويعزز من الثقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع”.

وتأتي هذه الخطوة “في سياق جهود المديرية المستمرة، بإشراف مباشر من مدير الأمن، لتنفيذ خطة أمنية متكاملة تستهدف الحفاظ على النظام العام، والتصدي لكافة الظواهر السلبية، وضمان أمن وسلامة المواطنين”.

وتم “توثيق فعاليات الاجتماع والمهام الأمنية الميدانية بعدسة مكتب الإعلام الأمني بإدارة العلاقات والتعاون الدولي، في إطار حرص وزارة الداخلية على تسليط الضوء على الجهود اليومية التي تبذلها الأجهزة الأمنية في خدمة الوطن والمواطن”.