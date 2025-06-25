أمن السهل الغربي يضبط وقوداً يُباع بطرق مخالفة للقانون

تمكن أعضاء مديرية أمن السهل الغربي من ضبط كمية من الوقود كانت تُعرض للبيع بشكل غير قانوني على الطرقات العامة وبأسعار مضاعفة تفوق السعر الرسمي.

وجاءت هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها المديرية لمكافحة ظاهرة تهريب الوقود والحد من استغلال المواطنين والتلاعب بأسعار المواد الأساسية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية الجبل الغربي يحقق في فقدان محول كهربائي

تلقى فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية الجبل الغربي بلاغاً من الشركة العامة للكهرباء يفيد بفقدان أحد المحولات الكهربائية التي تغذي إحدى الكسارات المرتبطة بالشبكة العامة.

وفور ورود البلاغ تم تكليف رئيس مركز الشرطة الكهربائية غريان، رفقة أعضاء وحدة البحث والتحري، بجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة.

وقد أسفرت جهود التحري عن الاشتباه في شخصين، وبالاستدلال معهما اعترفا بقيامهما بفك المحول الكهربائي الذي تبلغ سعته 500 ك.ف – ونقله دون الرجوع إلى الشركة العامة للكهرباء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات.