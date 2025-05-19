أمن السهل الغربي يعزز جهوده.. واللواء 444 يكشف مقبرة جماعية ويطيح بـ«عصابة الككلي» في أبوسليم

عقد مدير أمن السهل الغربي، الاجتماع الدوري بديوان المديرية، بحضور مساعديه للشؤون الأمنية والعامة، ورئيس قسم التفتيش والمتابعة، إلى جانب رؤساء المراكز والأقسام والوحدات التابعة للمديرية.

وناقش الاجتماع آلية تطوير الأداء الأمني داخل الحدود الإدارية للمديرية، واستعرض أبرز التحديات التي تواجه سير العمل الأمني اليومي، مع التركيز على وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في تعزيز الاستقرار ورفع كفاءة الاستجابة الأمنية.

جولة ميدانية لتعزيز الأمن وضبط مركبة مسروقة في العاصمة

في إطار جهود مديرية أمن طرابلس لتعزيز الأمن وحفظ الاستقرار، قامت عدسة الإعلام الأمني بجولة ميدانية لمتابعة انتشار الدوريات الأمنية التابعة للمديرية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وشملت الجولة عدة نقاط تمركز في مناطق مختلفة من العاصمة، حيث تبذل الجهات الأمنية جهوداً واضحة لخدمة الصالح العام وضمان أمن المواطنين.

في نفس السياق، تمكنت قوة المهام الخاصة خلال استيقافات أمنية منتشرة في طرابلس من ضبط مركبة مسروقة بعد التحقق من بياناتها عبر غرفة العمليات والسيطرة، حيث تبين أن المركبة مسروقة ومطلوبة لمركز شرطة الفرناج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المركبة إلى المركز لاستكمال الإجراءات.

اللواء 444 قتال يطيح بعناصر عصابة الككلي ويكشف مقبرة جماعية بأبوسليم

وفي تطور ميداني لافت، أعلن اللواء 444 قتال القبض على عدد من العناصر التابعة للعصابة التي يقودها المدعو بلقاسم ابن غنيوة الككلي، وذلك عقب تحقيقات ميدانية دقيقة قادت إلى اكتشاف مقبرة جماعية داخل مقر تابع للعصابة في منطقة أبوسليم.

وباشرت فرق اللواء عملية انتشال الجثث من الموقع، حيث تم استخراج 10 جثث تعود لرجال ونساء حتى الآن، وسط إجراءات دقيقة تراعي الجوانب القانونية والإنسانية. وبالتزامن، بدأ جهاز المباحث الجنائية، وبإشراف النيابة العامة، في تحليل وتوثيق الموقع وتحديد هويات الضحايا باستخدام التقنيات الفنية المعتمدة.

وأكد اللواء 444 قتال أن هذه الواقعة تمثل دليلاً إضافيًا على خطورة الجرائم المرتكبة من قبل العصابة، مشددًا على أن الجهود مستمرة لملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة.