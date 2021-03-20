أمن السواحل الليبي ينتشل 6 جثث لمهاجرين من عرض البحر

تمكن الزورق البحري (301 ) التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، من انتشال عدد 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم امرأة.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في بلاغ، بأن الجثث وجدت بعرض البحر شمال منطقة مليتة، بعد أن أشتعلت النيران بالقارب الذي كانوا على متنه.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتسليم الجثث للجهات ذات الإختصاص.

الإدارة العامة لأمن السواحل تتمكن من إنتشال "6" جثث لمهاجرين غير شرعيين من عرض البحر تمكن الزورق البحري "301" التابع… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في السبت، ٢٠ مارس ٢٠٢١