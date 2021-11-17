أمن السواحل الليبي يُنقذ عشرات المهاجرين من عرض البحر

تمكنت الإدارة العامة لأمن السواحل، من إنقاذ 150 مهاجر غير شرعي من عرض البحر.
جاء ذلك بعد ورود نداء استغاثة من قارب يحمل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين على بعد عشر كيلو متر في البحر غرب العاصمة طرابلس، لغرفة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل في ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء.
وعلى الفور انطلقت وحدة الزوارق بالإدارة وتم إنقاذ 150 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة وتم نقلهم لنقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية.
الإدارة العامة لأمن السواحل تنقذ 150 مهاجر غير شرعي من عرض البحر بعد ورود نداء استغاثة من قارب يحمل مجموعة من المهاجرين…تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الأربعاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢١
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