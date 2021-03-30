أمن السواحل الليبي يُنقذ 143 مهاجراً من عرض البحر

تمكن الزورق البحري “P301” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، اليوم الثلاثاء، من ضبط وإنقاذ قارب لمهاجرين غير شرعيين على متنه عدد 143 مهاجراً غير شرعي.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ، بأن المهاجرين من جنسيات مختلفة من بينهم امرأة واحدة، وُجِدو بعرض البحر.

وتم إنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى نقطة وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة التابعة للإدارة، وتم تقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة “IOM”.

الإدارة العامة لأمن السواحل تتمكن من إنقاذ "143" مهاجر غير شرعي من عرض البحر تمكن الزورق البحري "P301" التابع للإدارة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية الليبية‏ في الثلاثاء، ٣٠ مارس ٢٠٢١