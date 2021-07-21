أمن السواحل الليبي يُنقذ 147 مهاجراً من عرض البحر

تمكنت الإدارة العامة لأمن السواحل، من إنقاذ 147 مهاجراً غير شرعي بعد أن تقطعت بهم السُبل في عرض البحر.

وأفادت الإدارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الزورق البحري “P200” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، تمكن فجر اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، وأثناء تسيير الدوريات البحرية وفق الخطة الموضوعة من الإدارة خلال عطلة عيد الأضحى لتأمين الساحل الليبي، من إنقاذ 147 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، حيث تم نقلهم إلى نقطة إنزل المهاجرين بميناء طرابلس البحري التابعة للإدارة، وتقديم كافة المساعدات الانسانية والطبية لهم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم ونقلهم وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت الإدارة استمراها في تأدية واجبهم الوطني ودورهم الإنساني والأمني في البر والبحر في أصعب الظروف وأحلك الصعاب.

الإدارة العامة لأمن السواحل تتمكن من إنقاذ "147" مهاجر غير شرعي بعد أن تقطعت بهم السبل في عرض البحر تمكن الزورق البحري … تم النشر بواسطة ‏الإدارة العامة لأمن السواحل – General Administration For Coastal security‏ في الأربعاء، ٢١ يوليو ٢٠٢١