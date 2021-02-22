أمن السواحل الليبي يُنقذ 94 مهاجراً من عرض البحر

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، عن تمكن الإدارة العامة لأمن السواحل من إنقاذ 94 مهاجرا غير شرعي من عرض البحر.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأن الزورق البحري “P300” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، تمكن من إنقاذ عدد 94 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم عدد (10 نساء و2 أطفال) وجدو بعرض البحر على متن قارب مطاطي متهالك.

وتم إنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين التابعة للإدارة بميناء طرابلس البحري.

كما تم تقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية بالتعاون مع والمنظمة الدولية للهجرة “IOM”، وتسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل ورئيس فرع الإدارة طرابلس ورئيس مكتب العمليات البحرية ورئيس قسم الدوريات البحرية.