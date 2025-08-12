أمن السواحل في طبرق ينفي وجود مصريين بمركز الإيواء

أصدر مكتب البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل الليبية – فرع طبرق، بيانًا رسميًا نفى فيه بشكل قاطع وجود أي مواطنين مصريين بمركز إيواء المهاجرين في المدينة، وذلك في أعقاب تداول شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عقب حادث غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل الشرقية لليبيا.

وجاء في البيان: “إلى الإخوة الأشقاء بجمهورية مصر العربية أهالي المفقودين الذين غرق مركبهم قبالة سواحل مدينة طبرق وعددهم 48 مفقودًا، نؤكد بعد التواصل مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء إبراهيم الأربد، أن مقر الإيواء لا يضم أي مواطن مصري”.

وأوضح المكتب أن ثمانية ناجين من الحادث – وجميعهم مصريون – تم ترحيلهم بالفعل إلى مصر في وقت سابق، مشددًا على أن الشائعات التي تزعم وجود مصريين داخل مقر الإيواء “غير صحيحة على الإطلاق”.

وحذر البيان من أن هذه الشائعات تستهدف النصب والاحتيال على أهالي المفقودين من خلال طلب مبالغ مالية مقابل تقديم معلومات وهمية، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الأكاذيب، ومؤكدًا التزام السلطات الليبية بالشفافية والتنسيق المستمر مع الجهات المصرية المختصة.

وكانت ليبيا قد شهدت مؤخرًا حادث غرق مأساوي لمركب كان يقل 79 مهاجرًا قبالة سواحل طبرق، بينهم مصريون وسودانيون. ووفق تقارير أمنية ليبية، تم حتى الآن العثور على 21 جثة، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 10 أشخاص – ثمانية منهم مصريون واثنان سودانيان – بينما لا يزال البحث جاريًا عن باقي المفقودين.

من جانبها، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 18 مهاجرًا على الأقل لقوا مصرعهم في الحادث، بينما ما زال نحو 50 آخرين في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن فرق البحث تواصل عملياتها في محاولة للعثور على ناجين أو انتشال الجثامين.

