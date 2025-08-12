أمن السواحل يبحث مع وزارة الداخلية الإيطالية تعزيز التعاون بمكافحة «الهجرة غير الشرعية»

عقد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، اللواء البشير بنور، اجتماعًا مع مندوب وزارة الداخلية في سفارة إيطاليا لدى ليبيا، بحضور عدد من ضباط الإدارة العامة لأمن السواحل وإدارة العلاقات والتعاون الدولي.

وناقش الجانبان متابعة سير برامج التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا، مع التركيز على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التنسيق المشترك في مجالات الأمن البحري وحماية السواحل.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار التعاون القائم بين ليبيا وإيطاليا في المجال الأمني، والذي يشمل برامج دعم قدرات حرس وأمن السواحل الليبي، وتبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب عبر البحر المتوسط.

وتسعى وزارة الداخلية، من خلال إدارة أمن السواحل، إلى تعزيز إمكانياتها الفنية والبشرية للحد من تدفقات الهجرة، وضمان السيطرة على السواحل الليبية الممتدة، بما يسهم في تحقيق الأمن البحري الإقليمي وحماية الحدود البحرية.