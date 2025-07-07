أمن السواحل يضبط 54 مهاجراً غير شرعي قبالة القره بوللي

ضبط الزورق “وادي غان” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، اليوم الاثنين، 54 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب في عرض البحر قبالة سواحل منطقة القره بوللي، وذلك ضمن عمليات تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين السواحل ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وجرى نقل المهاجرين إلى نقطة ميناء الشعاب التابعة لفرع الإدارة بطرابلس، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية بحقهم، قبل إحالتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاستكمال باقي الإجراءات وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.

وفي وقت سابق اليوم، تمكن زورق “وادي كعام P300” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل من إنقاذ 20 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، وذلك خلال عملية تمت قبالة سواحل مدينة الزاوية.

وتأتي هذه العملية في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الرامية إلى تكثيف الدوريات البحرية خلال فصل الصيف، وبناءً على تعليمات الوزير المكلّف، وبإشراف مباشر من مدير الإدارة العامة لأمن السواحل.