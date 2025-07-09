أمن السواحل ينقذ 84 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل

تمكّنت دورية الزورق “وادي غان” التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، من إنقاذ 84 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، وذلك أثناء محاولتهم عبور البحر بطريقة غير قانونية.

وجرت عملية الإنقاذ بنجاح، حيث تم نقل المهاجرين إلى نقطة الإنزال التابعة للإدارة بميناء الشعاب في طرابلس، وتقديم المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لهم، فيما تمت إحالتهم لاحقًا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية الأرواح ومكافحة الهجرة غير النظامية، وضمان التعامل الإنساني مع المهاجرين وفقًا للمعايير الوطنية والدولية.