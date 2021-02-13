أمن السواحل يُنقذ 16 مهاجر غير شرعي من عرض البحر

تمكنت وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري فرع زوارة، التابعة لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل، من ضبط وإنقاذ قارب لمهاجرين غير شرعيين.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بلاغ، أن القارب كان على متنه عدد 16 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم عدد (3 نساء و3 أطفال) وجدو بعرض البحر على متن قارب مطاطي متهالك.

وأكدت الوزارة انه تم إنقاذهم ونقلهم إلى مقر وحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زوارة، وتقديم لهم كافة المساعدات الانسانية والطبية بالتعاون مع الخلال الأحمر الليبي والمنظمة الدولية للهجرة IOM، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.