أمن الهلال النفطي يحبط عملية هجرة غير شرعية غرب البريقة

ضبطت عناصر مديرية أمن الهلال النفطي، أمس الاربعاء، “33” مهاجرا غير شرعي وزورقين كانا معدين لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وأربعة زوارق أخرى تستخدم في التهريب، غرب مدينة البريقة.

وقالت المديرية في بيان على موقعها الرسمي في “فيسبوك” أنها تلقت معلومات مَفادها وجود زوارق بحرية لنقل الهجرة الغير شرعية على شاطئ البحر بمنطقة “العراسة” غرب البريقة، وعلى الفور صدرت الأوامر بإلانتقال إلى المكان، وتم إعداد خِطة مُحكمة ومُستعجلة لضبط كل المُهاجرين والمُهربين المُوجودين على شاطئ البحر بالمنطقة.

وأوضحت المديرية ان الزوارق المضبوطة، كانت مُستعدة للدخول بالمهاجرين للبحر، كما تم ضبط شخصين من الجنسية الليبية وقائد الزورق من الجنسية المصرية و”33″ مُهاجراً من الجنسية المصرية والسورية، وأشخاص فلسطينيين وموريتانيين يقومون بتسهيل حركة دخول الزوارق المُستخدمة في عملية التهريب.

وتم اتلاف وحرق المعدات المستخدمة في نقل المهاجرين.