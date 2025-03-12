«أمن بنغازي» تُطلق عملية «الحصر المعلوماتي» للوافدين

أعلنت مديرية أمن بنغازي الكبرى، عن “بدء عملية الحصر الأمني المعلوماتي للوافدين داخل نطاق اختصاصها، في مدن بنغازي، توكرة، سلوق، قمينس، والأبيار”.

وبحسب المديرية، “يتوجب على جميع القطاعات العامة والخاصة، أصحاب الأعمال، والعمالة الوافدة التوجه إلى مقر الصابري لاستخراج بطاقة الحصر الأمني وتعبئة النماذج الخاصة لتحديد أماكن وأسباب تواجدهم”.

وحثت المديرية الجميع على “الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة لضمان سير العملية بشكل سلس، حيث ستقوم بإجراء مسح شامل لجميع الأنشطة التجارية والصناعية، بما في ذلك الشركات، الورش، والمطاعم، وتسجيل العمالة الوافدة خلال أسبوع واحد فقط”.

وبحسب البيان، “بعد انتهاء المهلة المحددة، ستُنفَّذ حملات أمنية بالتنسيق مع جهاز الهجرة غير الشرعية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز البحث الجنائي، وفرع مباحث الجوازات، بالإضافة إلى قسم النجدة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، كما تم تخصيص رقم هاتف ورابط رسمي لاستقبال البلاغات حول العمالة غير المسجلة، لضبطها بالتعاون مع الجهات المختصة”.