أمن بنغازي يضبط متهم سرق 240 ألف دينار

أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، القبض على مطلوب لدى النيابة بتهمة النصب والاحتيال على مواطن بمبلغ 240 ألف دينار.

وبينت المديرية على صفحتها الرسمية في “فسبوك”، أن مواطنا تقدم بشكوى بأن شخصا نصب عليه وسرق مبلغ 240 ألف دينار، بعد مشاركته في مشروع تجارة المواد الغذائية ثم لاذ بالفرار.

وقالت المديرية، أن رئيس قسم البحث الجنائي، أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وكشفت التحريات أن المتهم يقطن في منطقة السرتي، وعقب ورود معلومات عن تواجده بالمنطقة تم ضبطه، واعترف المتهم خلال التحقيقات بما نُسب إليه وأُحيل موقوفاً إلى النيابة العامة.