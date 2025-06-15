أمن تاجوراء يُطيح بعصابة متورطة في سرقة استراحة

تمكن أعضاء وحدة التحري بمركز شرطة 25 فبراير التابع لمديرية أمن تاجوراء من ضبط مجموعة من الأشخاص من حَمَلة الجنسية الإفريقية، أثناء تنفيذهم عملية سرقة لمحتويات إحدى الاستراحات الواقعة ضمن مقسم شنبيشه، وذلك بعد رصد دقيق لتحركاتهم المشبوهة.

وجاءت هذه العملية استجابة لشكاوى متكررة تقدم بها عدد من المواطنين بشأن تزايد حوادث السرقة في المنطقة، ما دفع وحدة التحري إلى تكثيف جهود المراقبة وجمع المعلومات، حيث تم تحديد الموقع بدقة ومداهمته وضبط المشتبه بهم بالجرم المشهود، وبحوزتهم المسروقات.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين.

هذا وتشهد بعض مناطق الأطراف في العاصمة طرابلس، خاصة في مناطق الاستراحات والمزارع، ارتفاعاً في معدلات السرقات والانتهاكات الأمنية، نتيجة عوامل متعددة، أبرزها ضعف الإضاءة، وبعد المناطق عن التجمعات السكنية، إلى جانب استخدام البعض لها كملاجئ مؤقتة من قبل أشخاص غير نظاميين.

وتعمل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عبر مراكزها الأمنية ووحدات التحري، على تكثيف جهودها الأمنية في هذه المناطق من خلال المراقبة الميدانية والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين.