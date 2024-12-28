أمن سرت تُحذّر من خطر التنقل على «الطريق الساحلي النوفلية»

حذّرت مديرية أمن سرت، “سائقي المركبات والمواطنين من خطر التنقل على الطريق الساحلي بالقرب من بوابة النوفلية، نتيجة تجمعات مائية ناجمةعن الأمطار الغزيرة وجريان الأودية”.

ودعت المديرية إلى “توخي الحذر الشديد أثناء القيادة، والتقيّد بالإرشادات المرورية لضمان السلامة، مشيرةً إلى أن الطريق يشهد تشكّل مستنقعات مائية قد تؤدي إلى حوادث”.

وأكدت المديرية “أهمية التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي طارئ عبر الاتصال بغرفة الطوارئ على الرقم: 218920923905+”.

#تنبيه_هام تُنبّه مُديرية أمن سرت السادة قائدي المركبات الآلية والمواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء التنقل على الطريق… تم النشر بواسطة ‏سرت الوطن Sirt Alwatan‏ في الجمعة، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤