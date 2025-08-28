تشكيل عصابي وراء السطو المسلح.. والبحث الجنائي صبراتة يوقف أحد أعضائه

في إطار تنفيذ الخطط الأمنية الرامية إلى تكثيف التواجد الأمني في الأماكن العامة كالشواطئ، الأسواق الشعبية، والمنتزهات، بهدف الحد من الجريمة وضبط المطلوبين والمشبوهين، تمكنت إحدى الدوريات التابعة لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة، من ضبط شخص مشبوه من خارج المدينة، وذلك أثناء تواجده بأحد المصائف البحرية.

وبعد الاستدلال معه والتحقق من هويته، تبين أن الشخص المطلوب على ذمة قضايا جنائية تتعلق بانتمائه لتشكيل عصابي متورط في عدة عمليات سطو مسلح وسرقة بالإكراه ضمن نطاق اختصاص مديرية أمن بني وليد.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وإخطار الغرفة الرئيسية لاستكمال باقي الإجراءات المتبعة.