دراجة بحرية تنهي حياة طفل وتُصيب آخر.. وأمن صبراتة يعتقل الجاني

أعلنت مديرية أمن صبراتة عن تمكنها من ضبط الشخص المتسبب في حادث دهس مروّع، راح ضحيته طفل وأُصيب آخر أثناء سباحتهما في أحد شواطئ المدينة، بعد أن اصطدمت بهما دراجة نارية بحرية يقودها أحد المستهترين.

وجاءت عملية الضبط عقب بلاغ تقدم به أحد المواطنين يفيد بتعرضه وابنه وابن أخيه للحادث، أثناء تواجدهم على الشاطئ. وعلى الفور، باشرت المديرية التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة، وتمكنت خلال أقل من ساعة من ضبط عدد من الدراجات البحرية ومَن كانوا على متنها، حيث تم التعرف على الدراجة المتسببة في الحادث وقائدها، ضمن المضبوطات.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بالتحفظ على المتهم والدراجة المستخدمة في الحادث.

وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات الرادعة للحد من ظاهرة استخدام الدراجات البحرية في أماكن السباحة، نظراً لما تشكّله من خطر كبير على سلامة المصطافين، مشددة على أن التعامل سيكون صارماً مع كل من يستهتر بأرواح المواطنين.