أمن صبراتة يطيح بأحد «مروّجي المخدرات» ويضبط كميات كبيرة

تمكنت مديرية أمن صبراتة– ممثلة في قسم البحث الجنائي– من ضبط أحد المشتبه بهما في امتهان ترويج المواد المخدرة، وذلك عقب عملية تحرٍ دقيقة وجمع معلومات استمر لفترة، وفي إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الجريمة والحد من انتشار المخدرات.

وبعد التأكد من تورط شخصين يقيمان في وسط المدينة في بيع وترويج أنواع مختلفة من المخدرات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار نيابة المخدرات التي أصدرت إذنًا بتنفيذ عملية المداهمة.

وفي مساء الخميس الموافق 3 يوليو 2025، قامت دوريات التحري والقبض التابعة للقسم بنصب كمين محكم داهمت خلاله مقر إقامة المشتبه بهما، حيث تم ضبط أحد المتهمَين داخل المنزل، فيما تمكن الآخر من الفرار.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت مادة الكوكايين، وأقراصًا مخدرة متنوعة، وكمية من مخدر الحشيش، إضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في أنه من متحصلات الترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالة المقبوض عليه إلى النيابة المختصة، فيما تتواصل الجهود لضبط المتهم الثاني وتقديمه للعدالة.