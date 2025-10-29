«أمن طرابلس» تتابع العمل داخل الأقسام لضمان جودة الخدمات

تابع خليل وهيبة مدير أمن طرابلس سير العمل داخل قسم التراخيص، ورافقه في الجولة الميدانية رمضان برباش مساعده للشؤون الأمنية ومحمد زرتي مساعده للشؤون العامة، حيث اطلع على أداء الموظفين وإجراءات إنجاز المعاملات.

وأكد وهيبة على ضرورة الانضباط والتقيد بالمهام الموكلة لكل العاملين، والحرص على سرعة إنجاز المعاملات دون تأخير بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن مديرية أمن طرابلس تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأداء الإداري والخدمي في جميع أقسامها.

وأشار إلى أن المتابعة المستمرة وتوظيف التقنيات الحديثة تسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس صورة إيجابية عن العمل الأمني والخدمي داخل العاصمة.