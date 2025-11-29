«جائزة ليبيا الدولية» تكرّم جهود مديرية أمن طرابلس

شاركت مديرية أمن طرابلس في مراسم حفل التتويج السنوي لجائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميّز في نسختها الحادية عشرة، حيث حظيت بتكريم خاص تقديرًا لجهودها في دعم البرامج المجتمعية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية.

وتسلّم درع الجائزة رئيس مكتب العلاقات العامة بالمديرية، العميد موسى غنية، خلال الحفل الذي شهد حضور شخصيات رسمية وممثلين عن المؤسسات العامة والخاصة، إلى جانب نخبة من المبدعين الليبيين في مختلف المجالات.

ويأتي هذا التكريم في ظل توجه متزايد نحو تعزيز دور المؤسسات الأمنية في ليبيا ضمن إطار الشراكة المجتمعية، وهو نهج تبنّته وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة لتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية.

ويسهم هذا النوع من الجوائز في تشجيع الجهات الحكومية على الانخراط في مبادرات تنموية ومجتمعية، خصوصًا في العاصمة طرابلس التي تشهد جهودًا مكثفة للحفاظ على الاستقرار.