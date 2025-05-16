«أمن طرابلس» تحذر من تحركات مشبوهة بمناطق التماس وتدعو المواطنين للحذر

أشادت مديرية أمن طرابلس، بالجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بمتابعة وقف إطلاق النار، والتي ساهمت بشكل رئيسي في تهدئة الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة.

وحذرت المديرية من معلومات تلقتها تشير إلى احتمال تسلل عناصر مندسة إلى مناطق التماس، تسعى لإثارة الفتنة وخلق توترات قد تؤدي إلى عودة الصراع المسلح وتقويض حالة التهدئة الحالية.

ودعت مديرية أمن طرابلس المواطنين إلى توخي الحذر ورفع درجات الانتباه عند التواجد أو المرور في تلك المناطق، مع مراقبة أي تحركات أو سلوكيات غير معتادة قد تدل على نوايا مشبوهة.

وأكدت المديرية أن حق التظاهر مكفول قانونًا، ولكن يجب أن يتم في مناطق بعيدة عن نقاط التماس لضمان سلامة الجميع وتجنب أي توترات قد تعكر الأجواء في هذه المرحلة الحساسة.

هذا ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود الأمنية الرامية للحفاظ على الاستقرار في العاصمة وضمان أمن وسلامة المواطنين.