«أمن طرابلس» تحقق نجاحات واسعة وتضبط متهمين بقضايا سرقة وخطف

واصلت مديرية أمن طرابلس جهودها الميدانية المكثفة لضبط الخارجين عن القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة، محققة نتائج ملموسة خلال الساعات الأخيرة في عدة قضايا متنوعة.

وتلقى مركز غوط الشعال بلاغًا من أحد المواطنين أفاد بتعرضه لعملية سرقة بالإكراه على يد مجموعة مجهولة كانت تستقل مركبة سوداء أثناء توقفه بسيارته قرب حديقة بمنطقة السراج، حيث استولوا على مبلغ مالي ومقتنيات شخصية قبل أن يلوذوا بالفرار.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات الأولية وفتح محضر بالواقعة، وشرع أعضاء التحري في جمع المعلومات وتتبع خيوط القضية، ما أدى إلى تحديد هوية الجناة ومكان تواجدهم، وإعداد كمين محكم بالتنسيق مع أعضاء التحري بالقافلة الأمنية، أسفر عن ضبط المركبة والمتهمين واسترجاع جزء من المسروقات وتحريز المركبة، وإحالتهم إلى النيابة من حيث الاختصاص.

وفي إطار جهود مكافحة الجرائم البسيطة، تمكن مركز شرطة الهضبة من ضبط شخص سرق هاتفًا نقالًا نوع “سامسونج FES24” من أحد المواطنين واسترجاع الهاتف، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة.

كما تمكن مركز شرطة حي الأندلس من ضبط شخصين متهمين بالسرقة المشددة بعد الاشتباه فيهما، حيث اعترفوا بارتكاب عدة وقائع سرقة وإتلاف ممتلكات، وتم إحالتهم للنيابة.

وفي قضايا المركبات والدراجات النارية، ضبطت إدارة شرطة النجدة دراجتين ناريتين مخالفتين، الأولى مسروقة، والأخرى بعد التلاعب برقم الهيكل، وتمت إحالة المضبوطات للأقسام المختصة، بينما نجح قسم مباحث المرور في ضبط مركبة هاربة من حادث سير تسبب بأضرار، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى قسم مرور أبوسليم.

كما تمكن قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات من ضبط مركبتين برفقة سائقيهما، إحداهما من نوع “هيونداي أفانتي” بيضاء مسروقة منذ أبريل 2024، والأخرى من نوع “كيا سيراتو” صفراء مطلوبة في قضية إتلاف محطة وقود، وتم إحالة جميع المضبوطات والسائقين للجهات المختصة.

كما تمكن مركز شرطة الهضبة من ضبط شخص متهم بسرقة مبلغ مالي من محل تجاري، واسترجاع المبلغ، وإحالة المتهم للنيابة، إضافةً إلى ضبط شخص آخر متهم بالخطف والاعتداء بعد أربعة أشهر من الواقعة.

وفي واقعة خطيرة أخرى، ضبط قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات شخصًا أطلق النار من شرفة شقته وسط العاصمة قرب سوق المشير، وتمت السيطرة على الموقف ومصادرة السلاح وإحالته إلى مركز شرطة باب البحر للتحقيق.

واكدت مديرية أمن طرابلس استمرار حملاتها المكثفة لمكافحة الجرائم المختلفة، وضبط المخالفات المرورية والمركبات المسروقة والمطلوبة، وحماية حياة وممتلكات المواطنين داخل العاصمة، في إطار خطتها الأمنية الشاملة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

شرطة المدينة تضبط وافدَين أجنبيَّين بتهمة سرقة عشرة آلاف دينار في طرابلس

ضبط مركز شرطة المدينة في طرابلس وافدَين أجنبيَّين تورطا في واقعة سرقة مبلغ مالي قدره عشرة آلاف دينار من داخل أحد المنازل، بعد بلاغ تقدم به أحد المقيمين الأجانب.

وأوضح البلاغ أن المشتكي لاحظ فقدان المبلغ من منزله، مشيرًا إلى أن زميله في السكن كان آخر من شاهد مكان النقود عندما استلف منه عشرة دنانير لشراء وجبة إفطار.

وكلفت الجهات الأمنية فريق التحري بالانتقال إلى موقع الحادثة وجمع المعلومات، حيث تم استدعاء المشتبه به الذي أنكر في البداية علاقته بالسرقة. غير أن عملية التفتيش كشفت عن مبلغ 680 دينارًا مخفيًا تحت فراشه، تعرف عليه المشتكي على أنه جزء من المبلغ المسروق.

واعترف المتهم لاحقًا بارتكابه الجريمة بمشاركة شخص آخر من نفس الجنسية، تولى استلام مفتاح المنزل وتنفيذ السرقة، وقد تم ضبطه من قبل القافلة الأمنية. وبالتحقيق معه، أقر بدوره في الواقعة، وتم استرجاع مبلغ إضافي قدره 5425 دينارًا.

وحرزت السلطات المبالغ المسترجعة، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع فتح محضر منفصل يتعلق بواقعة الهجرة غير الشرعية، قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة للاختصاص.

الشرطة تضبط 4 مركبات مسروقة ومطلوبة ضمن جهود تأمين طرابلس

في إطار تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين العاصمة، تمكنت الدوريات الأمنية بالإدارة العامة للدعم المركزي من ضبط أربع مركبات آلية مسروقة ومطلوبة لعدة مراكز شرطة ووحدات مرور، وذلك عبر نظام الاستعلام الأمني الموحّد.

وتضمنت المضبوطات:

هونداي قراند مطلوبة من مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس بعد اصطدامها بمواطن وفرار سائقها، وفق بلاغ صادر عام 2023.

هونداي سوناتا مطلوبة من مركز الحي الصناعي بعد طعن سائقها شخصًا بسلاح أبيض ولاذ بالفرار، وفق برقية صادرة عام 2023.

هونداي i30 مطلوبة من وحدة مرور عين زارة بعد اصطدامها بمركبة أخرى وفرار سائقها، وفق بلاغ صادر سنة 2022.

كيا سيراتو مطلوبة من وحدة مرور حي الأندلس، بناءً على برقية صادرة سنة 2024.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المركبات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

جهاز البحث الجنائي غات يضبط متهمًا بالاتجار بالمخدرات ويُحال للنيابة

تمكن جهاز البحث الجنائي فرع غات من ضبط متهم بالاتجار بالمخدرات بعد رصد تحركاته المشبوهة ومتابعته بشكل دقيق.

وأفضت التحريات إلى إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم متلبسًا وبحوزته كمية من المادة البنية التي يُشتبه أنها حشيش، إضافة إلى ثلاثة أشرطة من الأقراص المخدرة وورق تعاطٍ يُعرف بـ(البافرة).

وخلال تفتيش المركبة، تم العثور على مخبأ سري تحت الإطار الاحتياطي يحتوي على قطع كبيرة من المادة المخدرة.

وقد أودع المتهم الحجز القانوني، وأُقفل المحضر، فيما تستمر الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.