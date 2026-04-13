«أمن طرابلس» تدعو السائقين لفحص مركباتهم

دعت مديرية أمن طرابلس سائقي المركبات إلى ضرورة إجراء الفحص الدوري لمركباتهم والاهتمام بصيانة أنظمة التبريد، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وذلك حفاظاً على السلامة العامة وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأكدت المديرية أهمية التأكد من مستوى مياه المبرد وزيت المحرك، وسلامة نظام التبريد بما في ذلك المراوح والأحزمة قبل الانطلاق، إضافة إلى تجنب تشغيل المحرك لفترات طويلة أثناء التوقف في الأجواء الحارة.

كما شددت على ضرورة الاستعداد للطوارئ بحمل بعض الاحتياجات الأساسية داخل المركبة مثل مياه إضافية ووصلة احتياطية للمراوح، محذرة من أن الأعطال المفاجئة على الطرق قد تتسبب في حوادث مرورية واختناقات تعيق وصول فرق الإسعاف في الوقت المناسب.

وجددت المديرية دعوتها للسائقين إلى التعاون والالتزام بالإرشادات المرورية من أجل صيف أكثر أماناً على طرقات العاصمة.