«أمن طرابلس» تضبط أحد الجناة بعد سطو مسلح وسرقة مالية

أفادت مديرية أمن طرابلس بأن مركز شرطة المدينة تلقى بلاغًا عن تعرض مواطن لواقعة سطو مسلح وسرقة بالإكراه على شارع النصر، من قبل أربعة أشخاص مسلحين كانوا على متن مركبة نوع هيونداي سنتافي اللون عنابي.

وأوضحت المديرية أن الجناة قاموا بصدم مركبة المجني عليه من الخلف، ثم ترجلوا منها وسرقوا مبلغًا ماليًا قدره 92.000 دينار ليبي، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأشارت المديرية إلى أن التنسيق الفوري بين غرفة العمليات، والتحري والاستدلال بمركز الشرطة، ومكتب البحث الجنائي، والقافلة الأمنية، أسفر عن ضبط أحد المتهمين، بالإضافة إلى ضبط المركبة المستخدمة في تنفيذ الواقعة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن إجراءات الاستدلال مستمرة، وسيتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.