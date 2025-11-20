أمن طرابلس تضبط متهمين ضمن جهود مكثفة لمكافحة الجريمة

واصلت مديرية أمن طرابلس تكثيف جهودها الأمنية لضبط الجناة والمركبات المطلوبة، وتعزيز الأمن والسلامة داخل نطاق العاصمة.

وفي هذا الإطار، تمكن مركز شرطة الهضبة، بالتعاون مع القافلة الأمنية، من ضبط ثلاثة متهمين في قضايا قتل تعود تواريخها إلى 2011 و2012 و2019، بعد دراسة محاضر جمع الاستدلالات وتكليف الدوريات المختصة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما ضبطت قوة المهام الخاصة مركبة نوع “كيا ريو – رصاصي” مسروقة، بعد التحقق من بياناتها عبر منظومة المواصلات بغرفة السيطرة، وأُحيلت المركبة وسائقها إلى الجهات المختصة.

وفي سياق آخر، تمكن مركز شرطة أبوسليم من ضبط مطلوب متورط في سرقة مبلغ مالي وأسطوانة غاز من منزل أحد المواطنين، بالإضافة إلى سرقة أضحية عيد والاعتداء على مواطنين بسلاح أبيض، وتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما نفذ قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بمكتب البحث الجنائي ضبطيتين لمركبتين مطلوبتين، الأولى هيونداي فيرنا والثانية كيا أوبتيما، كانتا متورطتين في قضايا سابقة، وتم إحالة السائقين والمركبتين إلى الجهات المختصة.

وفي حادثة أخرى، ضبط قسم المعلومات والتحري شخصين سرقا مركبة نوع “هيونداي أزيرا” بعد تتبعهما بين مدن الزاوية وصبراتة، وتم إحالتهما مع المركبة إلى مركز شرطة الفرناج لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الأمنية المكثفة لمديرية أمن طرابلس لمكافحة الجرائم وحفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم.