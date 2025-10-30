أمن طرابلس تضبط مجموعة مطلوبين بقضايا سرقة وقتل وتحيلهم للنيابة

أكدت مديرية أمن طرابلس استمرار جهودها في ملاحقة الجناة وضبط المطلوبين في مختلف القضايا الجنائية داخل العاصمة، وذلك من خلال عمليات مكثفة نفذتها مراكز شرطة عين زارة، الأوسط، والهضبة.

وأوضحت المديرية أن مركز شرطة عين زارة تلقى بلاغًا من أحد المواطنين حول تعرض ورشته للسرقة، حيث تم الاستيلاء على مبلغ مالي قدره ألفا دينار، إضافة إلى معدات كهربائية وهاتف نقال. وبمتابعة أعضاء التحري، تم ضبط مشتبه بها اعترفت بما نُسب إليها، وأُحيلت إلى النيابة من حيث الاختصاص.

كما تمكن المركز من التعرف على وافد متورط في سرقة مبلغ مالي قدره ثمانية آلاف دينار من محل كان يعمل به سابقًا، وأُحيل إلى النيابة بعد الاستدلال معه.

وأشارت المديرية إلى أن مركز شرطة الأوسط ضبط مجموعة من المتهمين في قضايا مختلفة تضمنت سبًا وضربًا وإتلاف الأموال، وإيذاء جسيم، وسرقة هاتف ومبلغ مالي، بالإضافة إلى ضبط متهمة في قضية السحر والشعوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما نجح مركز شرطة الهضبة في القبض على مطلوب في قضية قتل وقعت بتاريخ 18 نوفمبر 2011 راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، بعد تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة للبلاغات الهامة، وأُحيل المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، فيما كان شقيقه قد تم ضبطه مسبقًا بتاريخ 29 أكتوبر 2023 على ذمة نفس القضية.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن هذه العمليات تأتي ضمن الجهود المستمرة لحفظ الأمن وملاحقة الجناة، وتؤكد التزامها بتقديمهم إلى العدالة وترسيخ مبدأ أن الجريمة لا تسقط بالتقادم.