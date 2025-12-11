«أمن طرابلس» تضبط مطلوباً في قضية اختطاف وقتل تعود لعام 2014!

تمكنت مديرية أمن طرابلس من ضبط أخوين مشتبه بهما في إضرام النار داخل شقة مواطنة، بعد ورود بلاغ إلى مركز شرطة طريق المطار حول حريق في عمارة ضمن نطاق المركز، حيث تم الاستعانة بهيئة السلامة لإخماد الحريق.

وبعد تفقد الشقة، لم يُعثر على أي أشخاص داخلها، ما دفع المركز إلى فتح تحقيق معمق في ملابسات الواقعة. وأفادت صاحبة الشقة في البداية بعدم وجود أي معلومات محددة، لكنها عادت بعد أيام لتقديم إفادة جديدة أشارت فيها إلى وجود شبهات حول أشخاص معينين.

وبناءً على التحقيقات، تم ضبط الأخوين المشتبه بهما، واستُدل معهما على تفاصيل الحادث، كما جرى تحريز الأدلة اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة المختصة بالأحداث.

وفي سياق منفصل، تمكن أعضاء التحري بالمركز من ضبط أحد المتورطين في واقعة اختطاف وقتل أحد المواطنين التي وقعت في نوفمبر 2014، حيث جرى الاستدلال معه وإحالته إلى النيابة المختصة.