أمن طرابلس: تعاون المواطنين ضروري لـ«تخفيف الاختناقات»

أصدرت مديرية أمن طرابلس تنويها مروريًا دعت فيه المواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد السير والتحلي بالصبر، في ظل الازدحام الملحوظ الذي تشهده شوارع العاصمة خلال هذه الأيام، نتيجة تزايد الحركة الشرائية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتزامن ذلك مع نزول المرتبات في المصارف.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أن الحركة المرورية تشهد كثافة واضحة في مختلف الطرق الرئيسية داخل العاصمة، رغم الجهود المستمرة التي يبذلها رجال المرور لتنظيم السير وتسهيل حركة المركبات، بما يضمن انسيابية الحركة قدر الإمكان.

وأكدت المديرية على أهمية تعاون المواطنين مع رجال المرور، والالتزام التام بقواعد السير، وتجنب الوقوف العشوائي أو التسبب في إغلاق الطرق، لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف حدة الازدحام وتعزيز السلامة العامة.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على النظام العام وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة تشهد عادة ارتفاعا في الكثافة السكانية والحركة التجارية.

خلفية وسياق

تشهد العاصمة الليبية طرابلس في فترات ما قبل الأعياد عادة زيادة كبيرة في الحركة المرورية، نتيجة ارتفاع معدلات التسوق وتزامن صرف المرتبات، ما يؤدي إلى ضغط إضافي على البنية التحتية للطرق ويستدعي تكثيف التواجد الأمني لتنظيم الحركة.