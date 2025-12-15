«أمن طرابلس» تعزز جهودها لمكافحة الجرائم والمخدرات

واصلت مديرية أمن طرابلس، خلال الأيام الأخيرة، تكثيف جهودها الأمنية لضبط المخالفين والمركبات المشبوهة وتعزيز الأمن العام في العاصمة.

وتمكن مركز شرطة الهضبة من ضبط شخص متهم بسرقة محل تجاري، بعد تلقي بلاغ يفيد بفقدان مبلغ مالي من المحل، حيث باشر أعضاء التحري إجراءاتهم الميدانية وجمعوا الاستدلالات اللازمة، ما أسفر عن تحديد هوية المتهم وضبطه وإحضاره إلى المركز، وإحالته لاحقًا إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي إطار جهود شرطة النجدة، ضبطت دورية متمركزة قرب نادي الاتحاد مركبة نوع “تويوتا سيكويا” على متنها شخصان للاشتباه في تورطهما بدهس وافد أجنبي، وتم تسليم المركبة والشخصين إلى البحث الجنائي.

كما ضبطت دورية أخرى مركبة نوع “كيا كوبي” بدون لوحات على متنها ثلاثة أشخاص، وعُثر بداخلها على حبوب يُشتبه في كونها هلوسة ومواد يُشتبه في كونها مخدر الحشيش، وتم تحويل الواقعة إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع طرابلس لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، ضبط قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات مركبة “تويوتا سيكويا” بعد الاشتباه في وضعها القانوني أثناء الاستيقاف، واتضح أنها مطلوبة على ذمة قضية تتعلق بالسب والتهديد بالقتل وقفل الطريق العام ضمن نطاق مركز شرطة سيدي عبدالجليل في جنزور، وتم التحفظ على المركبة وسائقها وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.