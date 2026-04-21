«أمن طرابلس» تعلن إعادة فتح طريق حيوي

أعلنت مديرية أمن طرابلس، عبر مكتب شؤون المرور بقسم مرور أبوسليم، الانتهاء من الأعمال التي كانت جارية على طريق المطار، وإعادة فتحه أمام حركة السير في الاتجاه المؤدي إلى وسط المدينة.

وأوضح مكتب المرور أن فتح الطريق يبدأ من أمام مقر النقلية سابقًا، مع عودة حركة السير إلى طبيعتها بشكل كامل في هذا المسار، بعد استكمال الأعمال الفنية المرتبطة به.

ودعا المكتب السائقين إلى الالتزام التام بتعليمات رجال المرور والإشارات المرورية المنتشرة في الموقع، حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المختصة لمعالجة الاختناقات المرورية وتحسين البنية التحتية للطرق داخل مدينة طرابلس، بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين وتقليل الازدحام في المحاور الحيوية.