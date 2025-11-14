أمن طرابلس تعلن إغلاق «الطريق الدائري الثالث» لإجراء أعمال صيانة

أغلقت مديرية أمن طرابلس، عبر مكتب شؤون المرور، جزئيًا الطريق الدائري الثالث أمام الحركة المرورية القادمة من جزيرة الغيران لمدة وجيزة، نتيجة تنفيذ أعمال صيانة لأعمدة الإنارة.

وناشدت المديرية السائقين استخدام الطريق الدائري الثاني واتباع تعليمات رجال المرور لضمان انسيابية الحركة وسلامة الجميع.

يذكر أن الطرق الدائرية في طرابلس تمثل شريانًا رئيسيًا لحركة المرور، وتُستخدم يوميًا من قبل آلاف المركبات للتنقل بين الأحياء والمناطق التجارية والصناعية.

وتعتبر صيانة أعمدة الإنارة أمرًا ضروريًا للحفاظ على السلامة المرورية خلال ساعات الليل وضمان وضوح الرؤية للسائقين.