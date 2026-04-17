«أمن طرابلس» تعلن عن تحويلات مرورية عاجلة

أعلن مكتب شؤون المرور بمديرية أمن طرابلس عن إقفال جزئي للطريق في الاتجاهين من جزيرة الفرناج إلى جزيرة عودة الحياة، وذلك ابتداءً من منتصف ليل الجمعة الموافق 17-04-2026 وحتى الساعة 12:00 ظهرًا من اليوم ذاته.

وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء يأتي لتمكين الشركة المنفذة من إجراء أعمال استكشافية على مواسير المياه في المنطقة، ضمن أعمال فنية تستوجب تنظيم حركة المرور مؤقتاً.

وأكدت أن الحركة المرورية ستستمر بشكل جزئي ومنظم خلال فترة الإقفال، مع إجراء تغييرات بسيطة في مسار السير بالموقع لضمان انسيابية الحركة.

ودعت مديرية أمن طرابلس جميع السائقين إلى توخي الحيطة والحذر، والانتباه للتغييرات المرورية، والالتزام بالإشارات الضوئية، إضافة إلى اتباع تعليمات رجال المرور والنجدة المتواجدين في الموقع، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرار الحركة المرورية بشكل آمن.