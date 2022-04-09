أمن طرابلس تقبض على والدين متهمين بتعذيب طفلهم

أعلنت مديرية أمن طرابلس، القبض على والدين متهمين بتعنيف وتعذيب ابنهم، بطرق قاسية وصلت حد الكي بالنار في بعض الأحيان والاعتداء بعصا خشبية، حتى انتقل إلى غرفة الإنعاش.

وأشارت مديرية أمن طرابلس إلى ورود بلاغ من داخل مصحة النفط يفيد بوجود طفل يدعى «ر.أ.ا.ا» متعرض للضرب والتعذيب من قبل والديه، وأنّ فريق التحقيق وقف على حالة الطفل بغرفة الإنعاش.

وذكرت مديرية أمن طرابلس أنّ الطفل يعاني صعوبة التنفس وشحوب الوجه ومتصلب الأطراف وبارد الجسم، ولديه هبوط في نسبة السكر وفقر الدم ومتعرض لعدة جروح، وكدمات في الظهر والأرجل والأذن.

وتابعت مديرية أمن طرابلس، أنّ الطفل دخل المصحة يوم 20 مارس، عندما جلبه والديه من خارج مدينة طرابلس، ومكان إقامتهم وحصول الواقعة.

وأفادت مديرية أمن طرابلس باتخاذ الإجراءات الأولية القانونية حيال الواقعة، والانتقال للمصحة مرة أخرى، حيث وُجدت عمة الطفل، والتي أفادت بأن ابن شقيقها يتعرض دائمًا للتعذيب من قبل والدته في الأغلب بواسطة عصا خشبية وأنبوب مياه وكي بالنار أحيانًا.