«أمن طرابلس» تكثف عملياتها وتضبط مطلوبين ومركبات مخالفة

تواصل مديرية أمن طرابلس تنفيذ خططها الأمنية الرامية إلى تعزيز الأمن العام وحماية ممتلكات المواطنين، من خلال سلسلة من الاجتماعات والعمليات الميدانية التي استهدفت ملفات متعددة، شملت المركبات المحجوزة وتعقب المطلوبين وضبط المخالفات المرورية.

وفي هذا السياق، عقد مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش اجتماعًا لمتابعة أوضاع المركبات المحجوزة والمتروكة بمكتب شؤون المرور والأقسام التابعة له.

وشارك في الاجتماع العميد سليم شرننة المكلف بمتابعة الملف، ورئيس قسم الإحصاء بمكتب شؤون المرور العميد علي بورقيقة، إلى جانب عدد من ضباط التحقيق، حيث جرى استعراض شامل للبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمركبات المحجوزة، ومناقشة آليات التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

كما تناول الاجتماع سبل تنظيم هذا الملف ومعالجته بشكل دقيق، بما يضمن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة من التلف، ورفع كفاءة الأداء داخل مكتب شؤون المرور، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المركبات وفق الضوابط المعمول بها.

وفي إطار العمليات الأمنية، تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة الهضبة من ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين على ذمة وقائع جنائية مختلفة، وذلك عقب متابعة دقيقة للبلاغات الواردة.

وشملت الوقائع ضبط شخص متهم بالاعتداء على أحد المواطنين وتهديده وسرقة هاتف نقال تقدر قيمته بنحو 3000 دينار، إضافة إلى ضبط شخص آخر مطلوب في واقعة سرقة من داخل محل تجاري بقيمة 425 دينار، إلى جانب ضبط متهم ثالث في قضية سرقة تقدمت بها وافدة، بلغت قيمة المسروقات فيها نحو 1000 دينار.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى نيابة باب بن غشير من حيث الاختصاص.

وفي سياق متصل، نجح مركز شرطة الهضبة في ضبط عدد من المتهمين في ثلاث وقائع منفصلة، حيث تلقى المركز بلاغًا من أحد المواطنين بشأن إصدار صك بدون رصيد بقيمة 200 ألف دينار، وبعد التحري تم ضبط المتهم الذي أقر بما نُسب إليه، وأُحيل إلى النيابة العامة.

كما تعامل المركز مع بلاغ سرقة مركبة نوع إيفيكو بيضاء اللون تستخدم كوسيلة نقل عام، حيث تمكنت عناصر التحري وبالتعاون مع القافلة الأمنية من ضبط الجاني وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي واقعة أخرى، تلقى المركز بلاغًا من ستة وافدين أفادوا بتعرضهم لاقتحام منزلهم من قبل ثلاثة أشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وسرقة هواتفهم، حيث بلغت قيمة المسروقات 3440 دينار، وتم ضبط المتهمين والتعرف عليهم من قبل المشتكين، واعترفوا بما نُسب إليهم، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي إطار ضبط المخالفات المرورية، تمكنت دوريات شرطة النجدة من تسجيل عدة وقائع، حيث تم ضبط مركبة نوع هونداي أفانتي بيضاء اللون يقودها وافد، وبفحص الوثائق تبين عدم مطابقتها للبيانات، كما تبين أن اللوحة تعود لمركبة أخرى نوع كيا أوبتيما، إضافة إلى عدم صحة بيانات رقم الهيكل، وتم تسليم المركبة وسائقها إلى قسم مباحث المرور.

كما تم ضبط مركبة نوع هونداي أي30 بني اللون تبين أن لوحتها تعود لمركبة أخرى، إضافة إلى ضبط مركبة هونداي فيرنا رصاصية اللون بوثائق غير مطابقة، وكذلك مركبة إيفيكو بيضاء اللون بعد استيقافها والتأكد من عدم صحة بياناتها، حيث تم تسليم جميع المركبات وسائقيها إلى الجهات المختصة.

وفي عملية أخرى، تمكنت وحدة العمليات بقسم النجدة من ضبط مركبة نوع هوندا، حيث أظهرت عملية الاستعلام عبر رقم الهيكل عدم وجود بيانات مسجلة لها، وبعد التدقيق تبين أن الوثائق واللوحات المعدنية مزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المركبة إلى قسم مباحث المرور.

وتأتي هذه التحركات الأمنية ضمن جهود مديرية أمن طرابلس لتعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة، وفرض سيادة القانون، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، بما يسهم في حماية المواطنين وممتلكاتهم ورفع كفاءة الأداء الأمني.