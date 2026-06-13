«أمن طرابلس» تكشف حصيلة آخر عملياتها.. ضبط مطلوبين بقضايا مختلفة

أعلنت مديرية أمن طرابلس تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية التي أسفرت عن ضبط مطلوبين ومركبات مطلوبة على ذمة قضايا جنائية ومرورية، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة.

وفي أبرز تلك العمليات، تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة أبو سليم من القبض على أحد المطلوبين المدرجين بمنظومة الاستعلام الأمني، عقب عمليات رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته داخل نطاق المنطقة.

وأوضحت المديرية أن المتهم مطلوب على ذمة قضيتين منفصلتين، تتعلق الأولى بواقعة اعتداء وتهديد بالسلاح وإطلاق نار على أحد المواطنين. وبحسب البلاغ المقدم إلى مركز شرطة أبو سليم، أقدم المتهم على الاعتداء على المجني عليه بالضرب والخنق، قبل أن يشهر بندقية آلية ويطلق عياراً نارياً تجاهه.

أما القضية الثانية فتتعلق بسرقة شقة سكنية، حيث أفاد صاحب البلاغ باختفاء مبلغ مالي قدره 41 ألف دينار إلى جانب هاتف نقال، فيما كشفت التحريات تورط المتهم ضمن مجموعة أشخاص في تنفيذ الجريمة.

وأكدت المديرية أن المتهم أُحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه على ذمة القضيتين.

وفي سياق متصل، أعلن قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات التابع لمكتب البحث الجنائي ضبط ثلاث مركبات مطلوبة خلال عمليات التحري والمتابعة الميدانية.

وشملت المركبات المضبوطة سيارة من نوع “جيب” سوداء اللون مطلوبة لدى قسم مرور سوق الجمعة على خلفية حادث سير نتجت عنه إصابات أعقبه فرار السائق من موقع الحادث، إضافة إلى مركبة من نوع “هونداي أفانتي” مطلوبة لدى قسم مرور تاجوراء، ومركبة من نوع “جي إم سي” مطلوبة لدى مركز شرطة زاوية الدهماني.

كما تمكن قسم شرطة النجدة من ضبط مركبة من نوع “هيونداي جرانديور” مطلوبة أمنياً، حيث أظهرت نتائج الاستعلام الأمني أنها مدرجة ضمن المركبات المطلوبة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق سائقة المركبة وإحالة الواقعة إلى جهات الاختصاص.

وفي عملية أخرى، نجحت دوريات شرطة النجدة المتمركزة بجزيرة أبومشماشة في ضبط مركبة من نوع “مرسيدس فيتو” مطلوبة لدى مركز شرطة المدينة، حيث جرى تسليم المركبة وسائقها إلى المركز المختص.

كما ضبطت دورية أخرى متمركزة بمنطقة الغيران مركبة من نوع “إفيكو”، تبين بعد فحص مستنداتها عدم مطابقة بياناتها الرسمية، ليُحال سائقها والمركبة إلى قسم مباحث المرور لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت مديرية أمن طرابلس استمرار حملاتها الأمنية وأعمال التحري والملاحقة بحق المطلوبين والمخالفين، مشددةً على مواصلة جهودها لحماية المواطنين وممتلكاتهم وترسيخ الأمن وسيادة القانون.