«أمن طرابلس» تنفذ حملات مكثفة وتضبط متهمين ومركبات مخالفة

أسفرت جهود مديرية أمن طرابلس المكثفة خلال الأيام الماضية عن ضبط عدد من المتهمين في وقائع سرقة، ومخالفات تتعلق بالمركبات، بالإضافة إلى ضبط مواد مخدرة وأسلحة غير مرخصة، ضمن سلسلة حملات أمنية متواصلة لتعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وتمكن مركز شرطة الهضبة من ضبط متهمين في قضايا سرقة منزل ومركبة. ففي حالة سرقة منزل قيد الإنشاء، تم استرجاع حديد البناء المسروق بقيمة 5000 دينار ليبي، بعد أن اعترف المتهم الوافد الأجنبي بالواقعة وتمت إحالة الملف إلى النيابة العامة، وفي واقعة سرقة مركبة نوع «سامسونج إس إم» بيضاء، تم ضبط الجاني وتسليمه للجهات المختصة.

كما ضبطت دوريات شرطة النجدة خلال أيام متفرقة أشخاصاً متورطين بسرقات متنوعة، شملت سرقة هواتف نقالة من مركبات ومنازل، ومركبات تحتوي على خردة ومواد حديدية، وتم إحالة جميع المتهمين إلى مراكز الشرطة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي إطار جهود قسم المعلومات والتحري، تم ضبط شخص بحوزته مواد يشتبه في كونها مخدرة، وآخر يحمل مسدساً غير مرخص، إضافة إلى وافد أجنبي متورط بأعمال شعوذة وأدوات طلاسم، وآخر سرق محلًا تجارياً. كما تم ضبط مركبة مسروقة بجوار مقر الطاقة الذرية، وتمت إحالتها إلى مركز شرطة باب بن غشير.

وسجلت دوريات شرطة النجدة عدة وقائع تتعلق بالمركبات، شملت مركبات محملة بوقود أو مواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات، مركبات بلوحات أجنبية، وشاحنات بدون مستندات صالحة، وتم تسليم جميع المركبات وسائقيها إلى الجهات المختصة، بما يعزز الالتزام بالقوانين المرورية والصحية.

وتمكنت عناصر مكتب البحث الجنائي، قسم مكافحة جرائم سرقة السيارات، من ضبط مركبة مطلوبة في واقعة سرقة مسجلة لدى مركز شرطة الأوسط، بالتزامن مع ضبط شخص مطلوب وخطير بمركز شرطة أبو سليم، مطلوب على ذمة قضايا متنوعة تشمل الخطف والاعتداء والتهديد والنصب وخيانة الأمانة وإتلاف الممتلكات والسرقة من المركبات، حيث تم حبسه على ذمة التحقيق بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وتؤكد مديرية أمن طرابلس استمرار تكثيف حملاتها الأمنية للحد من الجريمة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مع التركيز على ضبط المتورطين في السرقات، المخالفات المرورية، والجرائم الأخرى، ضمن جهود لتعزيز الأمن والنظام في العاصمة الليبية.