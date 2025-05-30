«أمن طرابلس» تواصل جهودها بتنظيم حركة السير داخل العاصمة

في إطار المهام اليومية المناطة بها، تواصل الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن طرابلس تنفيذ واجباتها الميدانية لضبط الأمن وتنظيم الحركة المرورية داخل العاصمة.

وتشمل المهام التي تقوم بها الدوريات: تنظيم حركة السير، ضبط المركبات المطلوبة والمسروقة، والحفاظ على النظام العام في مختلف مناطق طرابلس، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة.

وفي هذا السياق، تمكنت دورية تابعة لقسم مرور سوق الجمعة– الوحدة م ع 21، من ضبط مركبة من نوع هونداي، وبعد الرجوع إلى منظومة الاستعلام الأمني، تبين أن السيارة مطلوبة لمركز شرطة حي الأندلس. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتؤكد مديرية أمن طرابلس استمرارها في تكثيف الجهود الأمنية وتفعيل منظومة الاستعلام لضبط المركبات المطلوبة، وضمان أمن وسلامة المواطنين داخل العاصمة.