«أمن طرابلس» تواصل جهودها لضبط مرتكبي الجرائم

واصلت مديرية أمن طرابلس جهودها الميدانية المكثفة لضبط الجرائم المرتبطة بالمركبات والاعتداء على المواطنين.

وتمكنت دوريات شرطة النجدة من ضبط عدة مركبات مسروقة ومطلوبة وغير مطابقة للبيانات، شملت مركبة نوع «كيا كي3» مسجلة باسم مركبة أخرى من نوع «تويوتا تندرا»، ومركبة نوع «ميتشي»، بالإضافة إلى مركبة نوع «ميتشي لانسر» مسروقة ومبلّغ عنها لدى مركز شرطة الحرشة، حيث جرى تسليم جميع المركبات وسائقيها للجهات المختصة.

وفي إطار مكافحة سرقة السيارات، ضبط قسم التحري متهمًا متورطًا في سرقة مركبة نوع «هيونداي أفانتي» بدائرة مركز شرطة تاجوراء، كما تبين أنه مطلوب على ذمة وقائع سابقة تتعلق بالمضايقة وإتلاف الأموال، ليتم إحالة المتهم إلى مركز شرطة غوط الشعال واستكمال الإجراءات القانونية.

كما تمكنت فرق التحري بمركز شرطة أبو سليم من القبض على متهم خطير تورط في اعتداء مسلح وسرقة مواطنين، وشمل استخدام سلاح ناري ومحاولة اختطاف طالبة أثناء النقل المدرسي، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة.

وفي مركز شرطة الهضبة، تم ضبط متهم متورط في أربع وقائع متتابعة تتعلق بالتهديد والسب وإتلاف الممتلكات والاعتداء بسلاح أبيض، وتم إحالة جميع المحاضر إلى النيابة العامة.

وتضمنت الضبطيات أيضًا سائقًا متهورًا في حالة سُكر يقود مركبة نوع «هونداي سوناتا»، إضافةً إلى ضبط مركبات غير مسجلة ومطلوبة، شملت «سامسونج إس إم 3»، و«تويوتا فورانر»، و«هوندا أكورد»، و«هونداي آي 30»، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وضبط مرتكبي الجرائم، واستعادة الحقوق للمواطنين، مع متابعة دقيقة لجميع البلاغات والتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.