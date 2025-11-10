«أمن طرابلس» تواصل حملاتها الأمنية وتسجل عدة ضبطيات

تواصل مديرية أمن طرابلس تنفيذ حملاتها الأمنية المكثفة ضمن نطاق العاصمة، حيث شهدت عدة مناطق وضبطيات خلال يوم 9 نوفمبر 2025، شملت مراقبة المخالفات، مكافحة المخدرات، وضبط قضايا السرقة والنصب.

في التفاصيل، واصلت الحملة الأمنية المشتركة داخل بلدية حي الأندلس جهودها لمواجهة مظاهر الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار، بمشاركة مديرية أمن طرابلس وعدد من الأجهزة والوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع.

وتشارك في الحملة جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وجهاز المباحث الجنائية، ومكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، والإدارة العامة للدعم المركزي، بهدف حفظ الأمن العام وحماية الأرواح والممتلكات، ضمن إطار عمل منضبط يلتزم بالقانون ويكفل حقوق الإنسان.

ضبطيات مركز شرطة عين زارة

تمكن مركز شرطة عين زارة من ضبط شخصين متهمين بقضايا مالية، الأول متهم بسرقة مبلغ 450 دينار ليبي من داخل مخبز بالقرب من “الملكية مول”، والثاني متهم بالنصب على مواطن بمبلغ 3700 دينار ليبي، وقد أُحيل المتهمان إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية والاستدلالات اللازمة.

ضبط مركبتين بحوزتهما مواد مخدرة

نجحت دوريات شرطة النجدة في ضبط مركبتين، الأولى من نوع “داوو كالوس” (أبيض اللون) والثانية “سامسونج SM3” (رصاصي) بدون لوحات ووثائق، وضبط بحوزة السائق مواد يُشتبه في كونها مخدرة، وأوراق لتدخين الحشيش، وحبوب مخدرة، إضافة إلى سلاح أبيض ولوحات جمركية مزورة، وتم تسليم المركبات والمضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات ومكتب البحث الجنائي حسب الاختصاص.

ضبط متهم بسرقة مولد كهربائي في حي الإسلامي

تمكن مركز شرطة غوط الشعال من ضبط متهم بسرقة مولد كهربائي من منزل في حي الإسلامي عمارات التضامن، بعد تقديم المالك بلاغًا بذلك، وأثناء عملية الضبط، وُجد تنازل خطي من المشتكي، حيث حضر ذوو المشكو ضده وسددوا قيمة المولد. تم استكمال الإجراءات القانونية واستجواب المتهم، وأُحيل إلى النيابة المختصة.