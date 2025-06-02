«أمن طرابلس» توثّق جهودها بتأمين السيولة والمباريات ومتابعة سير العمل

تواصل مديرية أمن طرابلس عبر أجهزتها المختلفة تنفيذ مهامها الأمنية لضمان الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين، حيث وثّقت عدسة الإعلام الأمني عدة أنشطة ميدانية نُفّذت.

ووفق المديرية، قامت قوة المهام الخاصة بتأمين عملية نقل السيولة النقدية من مصرف ليبيا المركزي إلى عدد من المصارف داخل العاصمة وخارجها، في إطار جهود حماية الموارد المالية وضمان وصولها للمواطنين بأمان.

كما رصدت عدسة الإعلام الأمني نشاط مركز شرطة المدينة، بالتزامن مع قيام قسم التفتيش والمتابعة بمتابعة سير العمل والانضباط الأمني داخل المرافق، لضمان جودة الأداء وتحقيق الجاهزية التامة.

وفي سياق متصل، وضمن إطار الأمن الرياضي، وثّقت وحدة الإعلام الأمني جهود وحدة الأمن الرياضي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في تأمين مباريات الفئات السنية لكرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025، والتي أُقيمت صباح اليوم، ما يعكس التزام المديرية بحماية الفعاليات الرياضية وتشجيع المناخ الآمن للمنافسات.